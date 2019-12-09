WhatsApp презентовал новую функцию напоминаний

Калифорния, 9 декабря. Мессенджер WhatsApp вместе с сервисом Any.do запустили новую функцию – «WhatsApp Reminders». Теперь, купив платную подписку, пользователи смогут создавать напоминания и получать уведомления о них на всех платформах.

Для того, чтобы создать необходимую задачу, надо отправить прямое сообщение боту с указанием времени напоминания, говорится на сайте совместного проекта.

«Отправляйте сообщения Any.do, чтобы создавать задачи или напоминания – «Заменить масло в моей машине на следующей неделе», — приводят пример разработчики.

Также можно автоматически формировать напоминания, пересылая чат-боту сообщения из других диалогов. Когда придет время, мессенджер сообщит о запланированных делах.

Напомним, в конце ноября разработчики мессенджера запустили тест новой функции, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени. Планируется, что пользователь сможет задать необходимое время, спустя которое сообщение исчезнет. Это может быть час, день, неделя, месяц или даже год.

Позже создатель Telegram Павел Дуров подверг критике мессенджер WhatsApp из-за недостаточной, по его мнению, защиты данных. По его словам, «это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, не имеющих отношения к мессенджеру».