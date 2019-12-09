Электронные договоры купли-продажи авто могут появиться в России

Москва, 9 декабря. Министерство цифрового развития и коммуникаций совместно с МВД РФ готовят новый бесплатный сервис, который позволит пользователям портала государственных услуг создать электронный договор купли-продажи (ДКП) машин. Об этом в понедельник пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя Минкомсвязи Максима Паршина.

Согласно информации издания, электронные ДКП будут автоматически заполняться сведениями о продавце, покупателе и автомобиле. Заверяться ДКП будет простой электронной подписью сторон сделки при помощи личного кабинета. По словам представителя ведомства, «на базе договора автоматически формируются черновики заявлений на регистрацию транспортного средства новым собственником и о прекращении регистрации предыдущим». Информация о ДКП будет отображаться в личном кабинете на портале госуслуг, пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что данное соглашение в электронном виде призвано сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее. Ожидается, что на первом этапе новый сервис будет доступен лишь физическим лицам, пишет Deita.ru.

Как сообщал ранее RT, в России может появиться новый документ на автомобиль. Он будет создан, чтобы уведомлять о показателях энергоэффективности, а также экологии транспортных средств. Впрочем, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и депутат Государственной думы Владимир Лысаков в интервью НСН усомнились в необходимости «этикетки энергоэффективности».