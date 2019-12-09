СМИ узнали о жесткой позиции России перед саммитом в Париже

Москва, 9 декабря. Российская сторона не собирается пересматривать минские договоренности и занимает жесткую позицию перед встречей в «нормандском формате», которая должна пройти сегодня в столице Франции. Как сообщил источник «Коммерсанта», Москва придерживается мнения касательно того, что если в Минских соглашениях речь идет о досрочных выборах в Донбассе, то их нельзя проводить параллельно с очередными выборами на Украине.

По данным издания, желания каким-либо образом приспособить или изменить ранее достигнутые договоренности у Москвы нет. При этом в России рассчитывают на то, что на безапелляционности минских договоренностей будут настаивать также Париж и Берлин.

Как сообщал «Царьград», саммит лидеров четверки стран (Россия, Украина, Франция, Германия) в «нормандском формате» должен пройти 9 декабря в Париже. На встрече, как ожидается, будет обсуждаться вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, в частности, закон об особом статусе региона, срок действия которого истекает в конце текущего месяца.

Это будет первая официальная встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как отмечал НСН, в преддверии поездки в Париж украинская оппозиция потребовала от своего главы государства не капитулировать перед Россией, не пересекать «красные линии».

Как сообщала «Газета.Ru», гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.