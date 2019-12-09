Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

60
0 Оставить комментарий

«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

Атланта, 9 декабря. Организаторы конкурса «Мисс Вселенная» объявили имя победительницы, ею стала представительница из Южно-Африканской республики Зозибини Тунзи.

Имя финалистки судьи назвали на странице конкурса в Twitter. Среди лучших участниц также оказались представительницы из Мексики, и Пуэрто-Рико.

«Мисс Вселенной» стала представительница ЮАР

В конкурсе не принимала участие Россия. По словам директора конкурса «Мисс Россия» Анастасии Беляк, организаторы «Мисс Вселенная» в этом году очень поздно сообщили о датах и месте проведения финала — с 28 ноября по 8 декабря в Атланте, штат Джорджия. В России планировали отправить Санько на это состязание и на «Мисс Мира». Кроме того, у российской представительницы оказалось бы недостаточно времени на получение визы США и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная».

Напомним, ранее жительница Кемерово Ксения Кривко выиграла титул «Миссис Земной шар – 2020» на конкурсе красоты среди замужних женщин. Мероприятие проходило в китайском городе Шэнчьжэнь.

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров