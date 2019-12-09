В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Веллингтон, 9 декабря. На новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти началось извержение вулкана. Об этом сообщила государственная геодезическая служба Новой Зеландии.

Извержение началось около 14.15 (04.15 по московскому времени). Уровень вулканической опасности специалисты повысили до четвертого, код авиационной безопасности — оранжевый.

По данным местных СМИ, в момент извержения на острове, предположительно, находились 20 человек. Спасатели полагают, что некоторых из них пострадали. На остров направлены бригады скорой помощи и вертолеты аварийных служб. В больнице округа Вакатана открыт штаб сил гражданской обороны, действует центр экстренного реагирования.

Остров Уайт считается одним из самых посещаемых активных вулканов. В прошлый раз извержение Уайт-Айленд происходило в конце 2012 — начале 2013 года.