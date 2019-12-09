Столтенберг заявил, что в НАТО не считают Россию ни врагом, ни противником

Брюссель, 9 декабря. НАТО не считает Москву врагом или противником и пытается улучшить отношения с Россией. Об этом интервью телеканалу CNN заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом», — сообщил Столтенберг в ответ на вопрос о том, является ли Россия врагом НАТО.

Генсек Альянса подчеркнул, что блок не делит мир на друзей и противников и всегда пытается улучшить отношения. Столтенберг выразил мнение, что Россия не является тем же, чем во время холодной войны был Советский Союз.

В то же время генсек НАТО заявил, что «Россия действует более самоуверенно» и обвинил Москву в применении военной силы против Украины. При этом российские власти неоднократно сообщали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия отмечает ухудшение ситуации в сфере международной безопасности, и НАТО не минимизирует существующие угрозы. По его словам, ведомые США страны-партнеры выходят из все большего числа соглашений, в связи с чем пространство безопасности становится меньше.

«Пространство безопасности становится все уже и уже, а те угрозы, которые существовали до этого, и нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по их минимизации еще дальше — к сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует», — сказал Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что Москва готова к возобновлению сотрудничества с Североатлантическим альянсом.