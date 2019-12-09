Военные РФ выдали гуманитарную помощь жителям сирийского города Ракка

Ракка, 9 декабря. Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в городе Ракка в Сирии, который в течение нескольких лет являлся столицей террористов ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ). В городе наблюдается нехватка питьевой воды, медикаментов и еды, сообщили эксперты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
Во время акции в Ракке военные раздали местным жителям 2 тысячи продовольственных наборов. Кроме того, врачи готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.
По словам местных жителей, они просят Россию освободить их от террористов и ждут, когда прибудут правительственные войска и установят порядок.
«Террористов нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат», – цитирует ТАСС местного жителя Ибрагима абдель Мухаммеда.
Инфраструктура города Ракка была полностью уничтожена в ходе операции по освобождению, которая проводилась международной коалицией, возглавляемой США. Как пояснил офицер российского ЦПВС Владимир Варнавский, жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе по-прежнему не расчищены завалы, не разминирована местность.
Напомним, на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике военная полиция РФ продолжает патрулирование и охрану территорий. В течение последних суток российские военные осмотрели провинции Алеппо и Ракка.
Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в которой говорится о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»11(организация, запрещенная в РФ), орудующим в Сирии.
Позже журналистам ФАН удалось разыскать бывшего боевика Малифа, который рассказал, как США финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.
1 Организация запрещена на территории РФ.