Ракка, 9 декабря. Российские военные впервые провели гуманитарную акцию в городе Ракка в Сирии, который в течение нескольких лет являлся столицей террористов ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ). В городе наблюдается нехватка питьевой воды, медикаментов и еды, сообщили эксперты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Во время акции в Ракке военные раздали местным жителям 2 тысячи продовольственных наборов. Кроме того, врачи готовы оказать высококвалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся.

По словам местных жителей, они просят Россию освободить их от террористов и ждут, когда прибудут правительственные войска и установят порядок.

«Террористов нужно выгнать отсюда, чтобы они даже больше шагу не могли ступить по нашим дорогам и выйти на Евфрат», – цитирует ТАСС местного жителя Ибрагима абдель Мухаммеда.

Инфраструктура города Ракка была полностью уничтожена в ходе операции по освобождению, которая проводилась международной коалицией, возглавляемой США. Как пояснил офицер российского ЦПВС Владимир Варнавский, жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе по-прежнему не расчищены завалы, не разминирована местность.

Напомним, на сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике военная полиция РФ продолжает патрулирование и охрану территорий. В течение последних суток российские военные осмотрели провинции Алеппо и Ракка.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в которой говорится о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»11(организация, запрещенная в РФ), орудующим в Сирии.

Позже журналистам ФАН удалось разыскать бывшего боевика Малифа, который рассказал, как США финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.