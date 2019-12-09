Эксперты рассказали, как российские компании будут проводить новогодние корпоративы

Москва, 9 декабря. Около 40% российских компаний проведут новогодние корпоративы в ресторанах, 17% планируют отмечать праздник в офисе. Такие данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Вывезут сотрудников на торжества за город 3% российских компаний, 2% предложат необычный вариант празднования: поход в баню, спортивное мероприятие или поездку за границу. Авторы исследования отмечают, что проводить новогодний корпоратив не принято в 10% компаний, в 8% компаний последние несколько лет праздник не отмечают из-за сложной экономической ситуации.

Бюджеты новогодних корпоративов увеличили 28% компаний. Аналогичные прошлогодним расходы запланировали 34% работодателей. Снизят затраты на празднование 7% компаний.

Опрос проводился среди менеджеров по персоналу и других ответственных за подбор персонала представителей кадровых служб организаций и предприятий с 20 ноября до 6 декабря. На вопрос о проведении корпоратива ответили 700 респондентов из 219 населенных пунктов России. Об изменениях в бюджете вечеринки рассказали 300 опрошенных в 108 населенных пунктах.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Совет Федерации отказался от проведения новогоднего корпоратива. Глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко отметил, что в Совфеде решили ограничиться формальным поздравлением и бокалом шампанского.

По его словам, шампанское сенаторы приобретут за свой счет. Тимченко подчеркнул, что Совет Федерации уже давно не проводит праздничные корпоративы.