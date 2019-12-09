Правительство РФ может запретить взыскивать долги с пенсий граждан

Москва, 9 декабря. Минэкономразвития направило в правительство РФ проект закона, который предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России. На сегодняшний день пенсия считается той частью дохода, с которого могут быть удержаны банковские задолженности, коммунальные платежи или штрафы.

Известно, кроме него в правительство направлен еще один законопроект, в котором говорится, что при взыскании долгов с зарплаты у гражданина должен всегда оставаться прожиточный минимум.

На данный момент законопроекты были одобрены на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а значит на очереди рассмотрение в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

На сегодняшний день действующее законодательство запрещает взыскивать долги с различных соцвыплат. Первый законопроект добавит к ним целый ряд пенсионных доходов. Например, накопительную пенсию, страховую пенсию по инвалидности и пенсии военнослужащих, сообщает «Российская газета».

Однако, авторы законопроекта все равно оставят возможность взыскать ряд долгов с пенсии. Например, неуплату по ЖКХ. Но долги все равно нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума.

Также в случае взимания долгов прожиточный минимум должен оставаться и от зарплаты. Для этого предлагается внести поправки в Трудовой кодекс.

Напомним, ранее ПФР объяснил, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января 2020 года.