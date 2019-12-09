Эксперт рассказал, как нужно прогревать автомобиль зимой

Москва, 9 декабря. Эксперт Сергей Зиновьев рассказал, как нужно прогревать двигатель автомобиля зимой с точки зрения экологии, расхода топлива и соблюдения ПДД.

«Наилучший результат — и по экологии, и по расходу топлива, и для предупреждения поломок — дает кратковременный прогрев (до минуты летом, две-три минуты зимой) с последующим движением на низких оборотах (еще пара минут)», — сообщил эксперт издания «За рулем».

Самым «цивилизованным» методом прогрева автомобиля Зиновьев назвал использование предпускового подогревателя.

Кроме того, эксперт указал на необходимость учитывать пункт 17.2 раздела правил дорожного движения «Движение в жилых зонах», который запрещает стоянку с работающим двигателем. Однако затвердевшая омывающая жидкость в бачке и примерзшие дворники могут стать причиной для неисполнения этого пункта ПДД.

Эксперт пояснил, что, согласно перечню неисправностей и запрещающих эксплуатацию транспортных средств условий, начинать движение нельзя в случае, если не работают стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные конструкцией транспортного средства.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в консалтинговой компании JATO Dynamics рассчитали средневзвешенную стоимость продаваемых в различных странах мира автомобилей. Россия в 2019 году оказалась в тройке стран с наиболее дешевыми автомобилями. Самые бюджетные машины приобретают в Индии. Второе место в рейтинге досталось Мексике, Аргентине и Бразилии, РФ замыкает тройку лидеров с самыми дешевыми машинами.