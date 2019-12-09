Робота для утилизации радиоактивных отходов испытают в России в 2020 году

Москва, 9 декабря. Исполнительный директор научно-производственной организации «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что в 2020 году в России начнется испытание антропоморфного робота, который будет применяться при утилизации радиоактивного мусора.

По словам Дудорова, на сегодняшний день уже идет изготовление робота. Тестовые испытания начнутся в начале следующего года, сообщает ТАСС.

Предполагается, что машина будет подвешиваться на специальную стрелу и управляться за счет костюма, копирующего движения оператора. Ранее подобная технология уже была внедрена при работе над «Федором». В перспективе же робот сможет работать автономно.

В планах использовать данной технологии в радиоактивных каньонах, где хранится мусор с низким излучением, например, бумага, древесина или стекло. Антропоморфный механизм будет собирать, обрабатывать и сжигать опасный мусор. При этом разработчиками сообщается, что низкий уровень радиации не сможет навредить технике.

Напомним, ранее руководство НПО «Андроидная техника» рассказало, что в России завершились испытания робота «Алеши», предназначенного для перебора радиоактивных отходов на предприятиях Росатома. А в апреле эксперты рассказали, когда роботы начнут выполнять половину работы за людей.

По словам специалистов, в настоящий момент 71% рабочего времени относится к человеческим трудозатратам, 29% работы выполняют роботы. Однако в будущем развитие искусственного интеллекта значительно изменит эти показатели. Так, по предварительным подсчетам, к 2025 году трудозатраты людей снизятся до 48%, а работа машин достигнет показателей в 52%.