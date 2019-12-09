Дистанционно управляемую снайперскую винтовку создадут в России

Москва, 9 декабря. Российские специалисты планируют создать дистанционно управляемую снайперскую винтовку, которую оператор сможет перезаряжать в удаленном режиме. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России.

«Снайперы попросили сделать более безопасный комплекс, чтобы отдалить человека от винтовки. Планируется начать работы по созданию электромагнитного затвора, который нам позволит обойтись без дополнительных средств механизации, чтобы этот затвор передернуть», — цитирует источник в ОПК РФ РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что ранее российские специалисты пытались сделать снайперскую винтовку, способную перезаряжаться при помощи манипуляторов и приводов. Но такое решение было признано неэффективным.

Гендиректор производителя стрелкового оружия ORSIS Владимир Злобин подтвердил изданию, что предприятие работает над созданием такого оружия. Но, по его словам, пока преждевременно говорить о повсеместной замене снайперских винтовок «роботизированными» комплексами в ближайшем будущем.

Злобин также заявил, что подобные работы ведутся в США. Однако американские специалисты пока не смогли разработать полноценное изделие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в ближайшие годы все арктические дивизионы планируется оснастить современными ракетными системами C-400, которые станут главным средством защиты российской Арктики от нападения потенциального противника с воздуха.

В сентябре системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» были развернуты на архипелаге Новая Земля, пишет газета «Известия». На вооружении полка Северного флота ранее стояли ПВО С-300.