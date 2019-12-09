Милонов предложил отказаться от использования реагентов при уборке улиц зимой

Москва, 9 декабря. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с идеей отказаться от использования опасных солей и соляных смесей при уборке улиц зимой. Соответствующее предложение он отправил главе министерства строительства РФ Владимиру Якушеву.

«По данным специалистов, использование смесей на основании соли вредит не только окружающей среде наших городов, но и пагубно влияет на здоровье людей — развиваются аллергические заболевания, болезни дыхательных путей, кожные заболевания и многое другое», – пишет депутат в своем обращении в Минстрой.

При этом Милонов отмечает, что реагенты также вредят и домашним питомцам, которые зимой вынуждены ходить по соленым лужам и получать настоящие ожоги. Чтобы решить ситуацию, депутат Госдумы предлагает разработать ряд правил и рекомендаций для коммунальных служб, в которые бы исключали применение соляных смесей и химприпаратов.

Кроме того, депутат предложил рассмотреть вопрос об организации местных референдумов и изучений мнений жителей регионов о предпочтительных методах уборки пишет РИА Новости.

Напомним, в конце октября в Санкт-Петербурге выпал первый снег. На борьбу с последствиями снегопада оперативно вышли несколько сотен единиц спецтехники и команды дворников. Петербург встретил первый в новом сезоне снег «во всеоружии».

Как позже сообщили в городском комитете по благоустройству, уоличество спецтехники для уборки снега на дорогах Петербурга увеличилось до 740.