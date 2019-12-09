Несколько учебных заведений эвакуировали из-за сообщений о минировании в Хабаровске

Хабаровск, 9 декабря. Несколько учебных заведений Хабаровского края получили сообщения о взрывных устройствах. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

«Поступили сообщения, частично рассылкой по электронной почте, в учреждения образования. Эвакуировано несколько учреждений в Хабаровске», — цитирует источник в силовых структурах ТАСС.

В администрации Комсомольска-на-Амуре также сообщили, что в общей сложности эвакуировано девять школ, выведено 7032 ученика. Звонки были анонимными.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения о взрывных устройствах в школах Биробиджана и Владивостока. В столице Приморья школьники и персонал эвакуирован из школ: № 63, №74, № 45, № 23, № 59 и № 82. В Биробиджане поступили звонки о взрывных устройствах заложенных в шести школах и двух колледжах города.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в минувшую среду правоохранительные органы получили анонимные сообщения о «минировании» в Москве восьми районных судов.