Митингующих бандеровцев забросали яйцами в Париже

Париж, 9 декабря. Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители украинской диаспоры провели в столице Франции митинг за «проукраинскую позицию» на предстоящих переговорах «нормандской четверки», но получили отпор. Об этом в соцсети Facebook сообщили организаторы акции.

В митинге участвовали около 150 человек. Активисты вышли на акцию с антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Организаторы отметили, что в определенный момент митингующих забросали яйцами. Однако этот инцидент «не изменил боевого настроения» активистов.

Саммит в «нормандском формате» пройдет во Франции 9 декабря. Главы Германии, Франции, Украины и России обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. За несколько дней до переговоров украинская оппозиция и националисты призвали украинцев выйти на акции, чтобы не допустить «капитуляции».

Несколько сотен людей собрались на Майдане и у офиса президента. Они выступают против любых компромиссов на переговорах по Донбассу. О поддержке акции заявили парламентские партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Вопреки ожиданиям, собрание оказалось немногочисленным.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на закрытом заседании был согласован сценарий реинтеграции Донбасса. Этот сценарий будет воплощаться в жизнь как основной, сообщила газета «Известия».

По его словам, в рамках заседания также обсуждался вопрос, касающийся стратегии территориальной обороны, которая должны быть принята до 31 марта 2020 года. Данилов подчеркнул, что еще одной темой на заседании СНБО стало обеспечение кибербезопасности на территории страны.