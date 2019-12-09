Пушков рассказал, почему Ельцин не присоединил Крым

Москва, 9 декабря. Сенатор Алексей Пушков предположил, почему первый президент РФ Борис Ельцин не вернул Крым в состав России. Мнением политик поделился в Twitter.

В воскресенье, 8 декабря, исполнилось 28 лет со дня заключения Беловежских соглашений лидерами России, Белоруссии и Украины Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком. Договор провозглашал прекращение существования СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).

Сенатор назвал встречу в Беловежской Пуще сговором. По его словам, у Ельцина была возможность связать независимость Украины с возвращением в состав России Крыма. Отказаться от полуострова в обмен на предоставление независимости на тот момент был готов первый украинский президент. Однако глава России преследовал другие цели, рассказал Пушков.

«Но Ельцина волновало одно: распустив СССР, выгнать Горбачева из Кремля. На Крым ему было наплевать», — написал Пушков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал подписание Беловежского соглашения «самым страшным преступлением в истории России», сообщила «Газета.ру». По словам политика, руководивший в то время Россией Борис Ельцин и его коллеги из Белоруссии и Украины Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич не имели полномочий декларировать ликвидацию СССР.

Политик также выразил мнение, что для этого не было оснований. Произошедшие в декабре 1991 года события Жириновский охарактеризовал «захватом власти», последствиями которого стали насилие, множество жертв и разрушений.