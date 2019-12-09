Петросян взял замуж 30-летнюю помощницу Татьяну Брухунову

Москва, 9 декабря. Источник из близкого окружения Евгения Петросяна заявил о прошедшей свадьбе 74-летнего юмориста и его молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Процесс бракосочетания состоялся в начале декабря.

О свадьбе заявил друг Петросяна. Позже Татьяна опубликовала в своем Instagram фотографию со свадебным букетом пионов, а в минувшие выходные она заявила, что стала «законной женой».

«Я счастлива, теперь уже не любовница юмориста, а его законная жена», – цитирует Kp.ru новую супругу Петросяна.

Напомним, с прежней женой и коллегой – знаменитой юмористкой Еленой Степаненко – Петросян развелся в ноябре 2018 года. Возможной причиной размолвки называлась новая возлюбленная юмориста Татьяна Брухунова. В СМИ также появилась информация, что свой 74-й день рождения Петросян встретил вместе с молодой возлюбленной в Париже. Их отдых стоил полмиллиона рублей.

Брухунова приехала из Тулы и по началу занималась ведением сайта Елены Степаненко. Познакомившись с Петросяном, молодая провинциальна девушка со временем поднялась до должности директора его театра. Но по словам самой Брухуновой, их случай не является «историей любви».

«Это душевный комфорт, назвала бы я это так. Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. Что-то научил, показал, объяснил. И я благодарна ему за все, несмотря на все тяготы», – поясняла она.

В настоящее время Петросян продолжает судиться со своей бывшей женой Еленой Степаненко. Только в октябре артисту наконец удалось попасть в свою квартиру, занятую бывшей женой, и забрать свои вещи, спустя почти год после развода.