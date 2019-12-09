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Подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии, сообщили СМИ

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Подросток с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери в Удмуртии, сообщили СМИ

Ижевск, 9 декабря. Страдающий тяжелой формой ДЦП 13-летний подросток на протяжении недели умирал в квартире со скончавшейся от хронического заболевания матерью. Трагедия произошла в городе Можга в Удмуртии.

По данным местных СМИ, подросток не мог говорить и пытался привлечь внимание соседей шумом. Но на его действия никто не отреагировал. Ребенок попробовал открыть кран, чтобы попить, но упал с инвалидной коляски, а вода затопила квартиру. Однако помещение находилось на первом этаже, поэтому вода стекала в подвал.

Ребенок скончался, оказавшись в ледяной луже на полу. Причиной смерти, по предварительной информации, стало переохлаждение.

Тела погибших обнаружили 6 декабря.

Выяснением обстоятельств трагедии занялись следователи. Глава региона Александр Бречалов поручил разобраться в обстоятельствах случившегося председателю правительства Удмуртии и уполномоченному по правам ребенка.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Татарстане суд рассматривает иск о лишении семьи из Зеленодольска родительских прав. Ранее у них изъяли истощенную 9-летнюю девочку с ДЦП, которая весила 7 килограмм.

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Источник: Udm-Info
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