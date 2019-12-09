Зенитные системы C-400 станут противовоздушным куполом Арктики

Мурманск, 9 декабря. Командующий Северным флотом, вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что в ближайшие годы все арктические дивизионы планируется оснастить современными ракетными системами C-400, которые станут главным средством защиты российской Арктики от нападения потенциального противника с воздуха.

«Происходит оснащение и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой. В этом году на вооружение зенитного ракетного полка, дислоцированного на Новой Земле, поступили и уже несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400», ­– цитирует РИА Новости вице-адмирала Моисеева.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, С-400 являются уникальными комплексами с неповторимыми тактико-техническими характеристиками. Подтверждением тому стал интерес, который показали другие страны к данном вооружению.

Так, в начале 2018 года РФ и Турция заключили контракт на поставку ракетно-зенитных комплексов С-400. А в сентябре 2019 года стало известно, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия выполнения контракта на поставку Эр-Рияду зенитных ракетных комплексов С-400. Контракт на поставку ЗРК был подписан еще в 2017 году, однако еще не вступил в силу.

Ранее США пригрозили санкциями всему миру за покупку у РФ данной военной техники. Однако такая реакция Запада стала лишь рекламой для передового российского вооружения.