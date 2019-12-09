Один человек погиб, один получил ранения в результате ракетного обстрела в Хаме в Сирии

Дамаск, 9 декабря. Один мирный житель погиб, ребенок получил ранения в результате совершенного террористами ракетного обстрела в сирийской провинции Хама. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Обстрелу подверглись город Скальбия и деревня аль-Азизия на севере провинции Хама. В результате падения ракетных снарядов пострадал ребенок и погиб мирный житель.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В конце 2017 года запрещенная на территории РФ террористическая группировка ИГИЛ1 была разбита в Сирийской Арабской Республике и в Ираке. Однако в отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии о связях США с ИГИЛ. ФАН выяснил, что исламисты напрямую получали от американцев оружие, боеприпасы и средства связи. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной США у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. Заказчиками материалов Короткова оказались США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

В начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «спасли» от террористов сирийскую нефть, поэтому могут теперь делать с этими ресурсами что захотят, сообщила «Газета.ру».

«По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, — это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим», — сказал Трамп.

1 Организация запрещена на территории РФ.