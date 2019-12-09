России предложили возобновить работу генконсульства в Бенгази

Тобрук, 9 декабря. Тобрукское правительство Ливии обратилось к России с предложением возобновить работу генконсульства в Бенгази. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества в составе временного правительства государства Абдель Хади аль-Хувейдж.

Москве предложено возобновить полноценную работу генконсульства в Бенгази. Кроме того Абдель Хади аль-Хувейдж заявил, что временное правительство выступило с инициативой провести российско-ливийский экономический форум.

Министр отметил, что перспективы двустороннего сотрудничества стран обсуждалась с спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Речь, в частности, шла о совместных проектах в сфере сельского хозяйства и в других областях.