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России предложили возобновить работу генконсульства в Бенгази

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Тобрукское правительство Ливии предложило России возобновить работу генконсульства в Бенгази

Тобрук, 9 декабря. Тобрукское правительство Ливии обратилось к России с предложением возобновить работу генконсульства в Бенгази. Об этом заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества в составе временного правительства государства Абдель Хади аль-Хувейдж.

Москве предложено возобновить полноценную работу генконсульства в Бенгази. Кроме того Абдель Хади аль-Хувейдж заявил, что временное правительство выступило с инициативой провести российско-ливийский экономический форум.

Министр отметил, что перспективы двустороннего сотрудничества стран обсуждалась с спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым. Речь, в частности, шла о совместных проектах в сфере сельского хозяйства и в других областях.

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Источник: Экономика сегодня
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