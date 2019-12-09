Стало известно, в каких регионах России жители пьют и курят меньше всех

Москва, 9 декабря. Жители республик Северного Кавказа оказались лидерами рейтинга здорового образа жизни. Население этих регионов менее остальных подвержено влиянию вредных привычек.

Список возглавила Чеченская республика. Следом расположились Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. В верхней части таблицы находятся жители Волгоградской, Тамбовская областей, Ставропольского края, Татарстана и Саратовской области.

На последнем месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. В числе аутсайдеров регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока.

В основу рейтинга РИА Новости легли шесть показателей: употребление алкогольных напитков и табачных изделий, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, смертность от отравлений спиртными напитками, а также число преступлений, которые так или иначе связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Рейтинговые баллы по каждой категории начислялись в диапазоне от одного до 100.

В сентябре 2019 года в Минздраве РФ сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян.

«За последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение», — сказала глава ведомства Вероника Скворцова.

Она уточнила, что средняя продолжительность жизни россиян составляет сейчас 73,7 года.

Россияне также стали употреблять меньше алкоголя и табака. Существенного прогресса удалось добиться в сокращении материнской и младенческой смертности, передает RT.