ليبيا، 8 ديسمبر. أخبر وزير خارجية الحكومة المؤقتة في ليبيا (من طبرق) عبد الهادي الخويجية الهيئة عن الوضع في البلاد. تصريحات قيادة أفريكوم حول تورط روسيا المزعوم في تدمير الطائرات بدون طيار الأمريكية تبدو بلا أساس. أدانت الحكومة في طبرق المعاملة غير الإنسانية للإرهابيين من قبل حكومة الوفاق الوطني فيما يتعلق بالطيار الأسير.

وزير الخارجية الليبي تحدث عن الوضع في البلاد

وصل وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الخويجة (من طبرق) إلى موسكو. في مقابلة مع وكالة الأنباء الفيدرالية، تحدث عن أهم مجالات التعاون مع روسيا.

كما أشار عبد الهادي الخويجة إلى وجود صلة تاريخية مستقرة بين الدولتين، حيث تم تأسيس الأسس قبل نصف قرن.

لاحظ السفير التالي:"أولاً، أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لتطوير العلاقات الليبية الروسية. لا تزال هناك اتصالات وثيقة حتى يومنا هذا في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والزراعة. عندما نتحدث عن روسيا، فإننا نعني دولة كبيرة وقوية، ذات أهمية استراتيجية لبلدنا."

في طبرق ندد بسوء معاملة المقاتلين الليبيين بحكومة الوفاق الوطني مع الطيار الأسير

أدانت حكومة طبرق في ليبيا المعاملة غير الإنسانية من قبل متشددي حكومة الوفاق الوطني الإرهابية ضد اللواء عامر جاسم عرفي، الجيش الوطني الليبي الذي تم أسره في 7 ديسمبر على متن طائرة مقاتلة.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الحكومة الليبية الشرعية الأمم المتحدة وشيوخ الزاوية إلى تقديم المساعدة وفقًا لاتفاقية جنيف لمعاملة أسرى الحرب ، والتي تعد ليبيا طرفًا في قضية سوء معاملة عامر جاجيم.

تقرير إعلامي ليبي حول ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني التي أسقطتها طائرة مقاتلة تابعة للجيش الوطني الليبي في جنوب مدينة الزاوية. قام ميغ 23 ذيل رقم 26144 في منطقة الزاوية برحلة استطلاع. من المعروف أن طائرة هيسار للدفاع الجوي التركية قد أسقطت على يد القوات الجوية الليبية المسلحة. وفقًا للمصدر، يوجد في الإقليم الخاضع لسيطرة الجيش الوطني الصربي 12 نظام دفاع جوي وعدد مماثل من الأخصائيين الذين توفرهم أنقرة

انتقد الخبير بيان أفريكوم حول تورط روسيا في المركبة الجوية غير المأهولة

يمكن إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار في ليبيا ليس فقط من نظام صاروخي مضاد للطائرات، وتصريحات قيادة أفريكوم حول تورط روسيا المزعوم في تدمير مركبة جوية بدون طيار تبدو بلا أساس.

في وقت سابق أصبح من المعروف أن القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) تعتبر روسيا متورطة في حادث الطائرة بدون طيار في ليبيا فقط على أساس أن المركبة الجوية بدون طيار قد أسقطها نظام دفاع جوي روسي الصنع. في الوقت نفسه، قال الجنرال ستيفن تاونسند، معلقًا على فقد الجهاز، إن مشغلي الدفاع الجوي الذين لم يكشف عن هويتهم "لم يعلموا أنها كانت طائرة أمريكية عندما تم إطلاقها".

أوضح الخبير الروسي أليكسي ليونكوف أن أنظمة الدفاع الجوي، عندما يتم الكشف عن مركبة جوية بدون طيار، يمكن أن تسقطها، لأن المركبات الجوية غير المأهولة، على عكس الطائرات ، لا تملك أنظمة تحذير لإطلاق الصواريخ. كل ما تملكه الطائرة بدون طيار هو عيون مشغلها، والذي يقع على بعد مئات الكيلومترات. لذلك، كان من الممكن إسقاطها من قبل كل من نظام الدفاع الجوي وأي مجمع آخر، ولكن القول بشكل لا لبس فيه أن هذا هو المجمع الروسي هو بيان لا أساس له من الصحة لم يؤكده أي شيء.

في وقت سابق، أكد الجيش الوطني الليبي أنه أسقط طائرة بدون طيار عن طريق الصدفة، ظلمًا أنه تركي. أصبح معروفًا أيضًا أن الجهاز قد أسقطه جنود الكتيبة 166 من اللواء التاسع التابع للجيش الوطني الليبي

تعتزم باشاغا لتحدي زعيم الإرهابيين الليبية حكومة الوفاق الوطني

أبرم فتحي باشاغ، رئيس "إرهابيي" ما يسمى "وزارة الداخلية" التابعة للوفاق الوطني لحكومة ليبيا، اتفاقًا حول إعداد العصابات من خلال تبادل الخبرات مع ممثلي وزارة الشؤون الداخلية في قطر. تشير FAN إلى وجود انقسام خطير في صفوف الوفاق الوطني الليبي. الآن تعتزم باشاغا تحدي زعيم فايز السراج، إرهابيي حكومة الوفاق الوطني الليبي، ويقوم بتدريب المسلحين لمواجهة طرابلس.

نذكر أنه في 4 ديسمبر، حاول إرهابيون من مصراتة الاستيلاء على مقر حكومة الوفاق الوطني الليبي. باشاغا هو أحد عصابات مصراتة ويعمل لصالح شبكة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة في الاتحاد الروسي. تظهر أجنحة باشاجي في العديد من التقارير الصادرة عن مجلس الأمن الدولي باعتبارها قتلة وتجار عبيد ومهربين ومغتصبين. كما تم اتهامهم بارتكاب أعمال إرهابية بالتزامن مع داعش. العديد من المتشددين من "وزارة الداخلية" حكومة الوفاق الوطني مدرجون على قائمة المطلوبين الدولية. في عام 2014، شارك باشاغا في تنظيم عملية إرهابية ضد الجيش الوطني الليبي لحقل المشير خليفة حفتر. شاركت العصابات المسلحة لمقاتلي مصراتة التي يسيطر عليها في إحراق مطار طرابلس الدولي