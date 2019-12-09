Валерия опубликовала в Instagram фото с сыном и его девушкой после ДТП

Санкт-Петербург, 9 декабря. Певица Валерия опубликовала фотографию с сыном Арсением Шульгиным и его подругой Лианой, которые ранее попали в аварию под Петербургом.

На снимке исполнительница, сын и его девушка сидят в ресторане. Лиане наложили на сломанную руку гипс, а у молодого человека на лице видна оставшаяся после операции повязка.

В подписи к фото Валерия поблагодарила поклонников за поддержку. Певица отметила, что автомобиль, на котором Арсений попал в ДТП, не подлежит восстановлению. Зато все остались живы, подчеркнула певица.

«В машине было несколько человек, во время инцидента он (Арсений. — Прим. ФАН) спал. Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки», — написала артистка в Instagram.

Валерия посоветовала подписчикам избегать поездок на автомобиле зимой, так как «дороги слишком опасны» и пожелала всем беречь себя.

Ранее СМИ сообщили, что машина с Шульгиным врезалась в отбойник на трассе М-11. В момент ДТП за рулем транспортного средства находилась его девушка Лиана, которая сломала руку. Молодых людей после инцидента доставили в больницу в Тосно. Там им оказали необходимую помощь.

По словам продюсера Валерии, сын певицы решил приехать в Петербург для того, чтобы удивить мать, которая выступала в городе с концертом. По словам самой артистки, Арсений намекал на то, что думает о поездке.

По данным газеты «Известия», Валерия знала о планах сына приехать в Санкт-Петербург к ней, но не думала, что визит пройдет таким образом. Исполнительница отметила, что почувствовала, что что-то не так, когда увидела, что сын с друзьями в пути по публикациям в соцсети Instagram.