Премьер Украины Гончарук раскрыл суть плана Киева по реинтеграции Донбасса

Киев, 9 декабря. Глава правительства Украины Алексей Гончарук рассказал о плане реинтеграции Донбасса на телеканале «1+1».

По его словам, Киев надеется на урегулирование конфликта дипломатическим путем.

«Чтобы двигаться к миру, при этом отстаивая национальные интересы. Ни о какой сдаче интересов в смысле отказа от территориальной целостности, от суверенитета не может идти речи принципиально», — сказал Гончарук.

9 декабря в Париже пройдет встреча «нормандской четверки» при участии лидеров Украины, России, Германии и Франции. В рамках саммита будет обсуждаться урегулирование конфликта в Донбассе.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж националисты протестуют в Киеве. Несколько сотен людей собрались на Майдане и у офиса президента. Они выступают против любых компромиссов на переговорах по Донбассу. О поддержке акции заявили парламентские партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос». Вопреки ожиданиям, собрание оказалось немногочисленным.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал цель Зеленского на переговорах в Париже.

«Мир, развитие, безопасность, демократия на Украине — это единственная цель, которую ставит перед собой украинский президент при подготовке к переговорам в Париже, которые состоятся 9 декабря», — написал дипломат в Twitter.

Также Газета.ru сообщала, что экс-президента Украины Петра Порошенко на Майдане забросали яйцами после нацистского слогана «Слава Украине!». Лидер «Европейской солидарности» попросил найти «злоумышленника».