Эксперт назвал реальную стоимость монеты, которую петербуржец продает за миллиард рублей

Москва, 9 декабря. Член «Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга» Алексей Шукуров назвал реальную стоимость монеты, которую петербуржец продает за миллиард рублей на портале «Авито».

Он отметил, что находка жителя Северной столицы сильно переоценена. Нумизмат подчеркнул, что поворот аверса относительно реверса на 90 градусов является достаточно типичным случаем брака.

«Обычно оценивают так: все, что до 90 градусов, оценивается как «рубль — градус». То есть цена ей сто рублей, на любителя, может, 200 дадут… Иногда разворот ценен, когда он 180 градусов», — сказал специалист.

Шукуров уточнил, что цена в миллиард рублей актуальна лишь для денег, изготовленных в царской России. Деньги, увидевшие свет в XXI веке, не могут стоить так дорого. Эксперт считает, что предприимчивый житель города на Неве охотится за славой.

«Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом», — заключил коллекционер.

Ранее житель Петербурга выставил на продажу бракованную монету достоинством в два рубля, запросив за нее миллиард. Мужчина утверждает, что за редкую монету ему предлагали квартиру общей площадью 150 метров.

«Была предложена квартира 150 кв м в центре Москвы, я отказался», — цитирует Газета.ru.

Также сообщалось, что шляпу Адольфа Гитлера и платье Евы Браун выставили на аукционе в Германии. Аукционный дом Hermann Historica выставил на продажу собрание исторических предметов элиты гитлеровской Германии.

Инициатива подверглась критике европейской ассоциации евреев. Менахем Марголин обвинил потенциальных покупателей в симпатиях к нацистской Германии.