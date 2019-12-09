Валерия прокомментировала ДТП с участием сына

Москва, 9 декабря. Российская певица Валерия рассказала о ДТП, в котором пострадал ее сын Арсений Шульгин. По словам исполнительницы, молодой человек намекал ей на то, что собирается в ту ночь отправиться в Санкт-Петербург, но она не восприняла его слова всерьез.

Сын Валерии попал в ДТП на трассе М-11. В районе города Тосно автомобиль, в котором находился Арсений, занесло. Иномарка влетела в отбойник. Известно, что машиной управляла девушка молодого человека по имени Лиана.

По словам продюсера Валерии, сын певицы решил приехать в Петербург для того, чтобы удивить мать, которая выступала в городе с концертом. По словам самой артистки, Арсений намекал на то, что думает о поездке.

«Открываю Instagram, понимаю, что они были в дороге, в пути. Сердце екает. Я набираю ему, он немного шепелявит и говорит: «Все нормально, я губу разбил. <…> Таких сюрпризов лучше было бы не делать», – рассказала она в интервью «Пятому каналу».

После аварии, в которой никто серьезных травм не получил, Валерия, как и планировалось, встретилась с сыном и его девушкой. Однако ДТП, по ее словам, оказалось колоссальным стрессом и уроком для всех.

Напомним, ранее Шульгин опубликовал в социальных сетях фотографию лица после ДТП на трассе М-11. На снимке можно видеть, что у него сильно разбиты губы и подбородок. Поступок сына Валерии уже прокомментировал продюсер певицы Иосиф Пригожин. Он не стал скрывать, что возмущен. Супруг Валерии назвал случившееся «безумием и бредом».