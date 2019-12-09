Плющенко коньком пробил торчащую изо льда трубку во время шоу в Румынии

Бухарест, 9 декабря. Российский фигурист Евгений Плющенко пробил торчащую изо льда трубку во время проката на шоу в Румынии. О пережитом казусе спортсмен рассказал в социальной сети Instagram.

По словам Плющенко, лед перед началом шоу не наморозили.

«Лужи, торчащие трубки, не то что прыгать, кататься было бы невозможно», — пожаловался спортсмен.

По техническим причинам прокат перенесли на следующий день. Однако ситуация за это время не изменилась.

«Лед нас все равно подвел, помимо дырки в середине льда, которую все аккуратненько объезжали, к концу шоу лед начал таять и трескаться, но мы все таки рискнули с Саней в финале прыгнуть», — заключил Плющенко.

В конце программы фигурист решился на прыжок, но риск себя не оправдал. К сожалению, качественно исполнить элемент не удалось. Знаменитый фигурист упал.

Ранее российская фигуристка Алена Косторная победила на Гран-при в Турине, установив мировой рекорд. На пьедестале почета оказались также Анна Щербакова и Александра Трусова. Об этом писала Газета.ru. Все девушки являются воспитанницами тренра Этери Тутберидзе.

Еще одна представительница России Алина Загитова потерпела неудачу. Олимпийская чемпионка в Италии заняла последнее место. Специалисты отметили, что Загитова вышла на лед в крайне напряженном состоянии, и уже в первом элементе допустила оплошность. На двойном акселе Алина и вовсе упала, хотя обычно справляется с этим элементом уверенно.

В ноябре 2019 года победительницей Гран-при в Токио также стала Косторная. Загитава в Японии завоевала «бронзу».