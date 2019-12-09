سوريا، 8 ديسمبر. رئيس البنتاغون، مارك إسبير، لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إضافية إلى سوريا إذا لزم الأمر. سيتعين على تركيا استئناف عملية "مصدر السلام" ضد الإرهابيين الأكراد إذا كانت إرادة السوريين تفعل ذلك. فتش الجيش الروسي والتركي الطريق السريعM-4.

تريد الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى سوريا لسرقة النفط ودعم الإرهابيين

رئيس البنتاغون، مارك إسبير، لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إضافية إلى سوريا إذا لزم الأمر. في منتدى أمني بكاليفورنيا، سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تتمتع بسلطة كافية في الجمهورية العربية السورية.

«أعتقد ذلك. وإذا لم يكن كذلك، فسنرسل قوات إضافية » أجاب اسبير-

ولفت الانتباه إلى حقيقة أنه يتشاور باستمرار مع هيئة الأركان المشتركة والقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية حتى يكون لديهم كل ما هو ضروري لتنفيذ المهام. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنتاغون يعتبر مهمته هي المسار النهائي للدولة الإسلامية (أنشطة جماعة إرهابية محظورة في الاتحاد الروسي).

ومع ذلك، كما أظهر تحقيق FAN، تعاونت الولايات المتحدة مع مقاتلي داعش. نفذ الأمريكيون عمليات تسليم أسلحة سرية، ودعموا مقاتلي الطائرات بدون طيار، واستوردوا أيضًا مئات المرتزقة إلى سوريا مقابل النفط السوري.

في وقت سابق، تم نقل عدة آلاف من المرتزقة من شركة أكاديمي العسكرية الأمريكية الخاصة والمعروفة باسمها الأول - بلاكووتر، إلى محافظة دير الزور السورية لضمان التصدير غير القانوني للنفط من الولايات المتحدة.

الجيش الروسي والتركي يتفقد طريق M-4 السريع في سوريا

قام رئيس مركز التنسيق، والفرقة العامة للقوات المسلحة التركية إركان أوزون وممثلو قيادة مجموعة قوات الاتحاد الروسي في سوريا برحلة مشتركة على طول الطريق السريع M-4 Hasaka - حلب.

حاليا، هناك طريق مهم استراتيجيا هو الحدود بين أجزاء الجيش التركي والسوري. فتش ممثلو روسيا وتركيا الطريق بين مستوطنتي عين عيسى وتل تامر.

عقدت الزيارة المشتركة من أجل توحيد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بموجب مذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا بتاريخ 22 أكتوبر. أعرب الجانبان عن رضاهما عن تنفيذ الاتفاق وعبروا عن ثقتهم في أن العمل المشترك سيحقق السلام في شمال سوريا

قام إرهابيون أكراد بمهاجمة القوات التركية في محافظة حلب

هاجم مسلحون أكراد القوات الموالية للأتراك في شمال حلب في سوريا.

تمكن الإرهابيون المرتبطون بحزب الأعمال الكردستاني من التسلل إلى منطقة كفر نابو، الواقعة في منطقة شرافا في عفرين، وشن هجوم مفاجئ. توفي سبعة مقاتلين من القوات التركية، تلقى أربعة أشخاص آخرين بدرجات متفاوتة من الشدة.

يجب أن تستأنف تركيا عملية بنع السلام

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي سيواصل محاربة الإرهابيين في المناطق الحدودية في سوريا. وأكد أن أنقرة ستحارب المقاتلين الأكراد والإرهابيين من جماعة داعش المحظورة في الاتحاد الروسي حتى يطلب منهم أهل الجمهورية العربية السورية المغادرة.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها في اسطنبول أن تركيا تعتزم "استخدام" سلطاتها "الناشئة" عن القانون الدولي في سوريا "استخداما كاملا". بدأت تركيا العملية العسكرية "بنع السلام" في أكتوبر، ونتيجة للاتفاقيات مع روسيا، كان من الممكن إنشاء منطقة أمنية على الحدود السورية، وطردت العصابات الكردية من هناك.