Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Глава МИД Украины Пристайко назвал единственную задачу Зеленского на саммите в Париже

150
0 Оставить комментарий

Глава МИД Украины Пристайко назвал единственную задачу Зеленского на саммите в Париже

Киев, 8 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский отправился на саммит «нормандской четверки» в Париже, чтобы добиваться мира и безопасности в своей стране. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мир, развитие, безопасность, демократия на Украине — это единственная цель, которую ставит перед собой украинский президент при подготовке к переговорам в Париже, которые состоятся 9 декабря», — написал дипломат в Twitter.

Глава МИД Украины Пристайко назвал единственную задачу Зеленского на саммите в Париже

Саммит «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. Главы Украины, России, Франции и Германии обсудят ситуацию в Донбассе.

В начале октября 2019 года Украина согласовала «формулу Штайнмайера» — мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе. Этот шаг встретил сопротивление националистов. Радикалы провели серию акций под лозунгом «Нет капитуляции!».

Накануне встречи в Париже под офисом президента также проходят акции протеста. Ее участники выступают против любых компромиссов по Донбассу на переговорах в столице Франции. В частности, они требуют отказа от особого статуса региона и проведения выборов до передачи контроля над границей украинским силовикам. Акцию «Стража на Банковой» поддержали лидеры партий «Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Глава МИД Украины Пристайко назвал единственную задачу Зеленского на саммите в Париже

Ранее экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами на Майдане. Политик обратился к толпе с требованием вычислить метателя. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что Зеленский назвал завершение военного конфликта в Донбассе главной задачей Киева.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров