Сирия, 9 декабря. Курдские радикалы спровоцировали бои с протурецкими силами на севере Хасаки. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 понесли урон под ударами ВКС РФ в Идлибе. Боевики SDF начали новые рейды с арестами мирных жителей на востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли урон террористам «Тахрир аш-Шам» в ходе бомбардировок в провинции Идлиб после очередных нарушений боевиками перемирия.

Курдские вооруженные бандформирования: спровоцировали бои с протурецкими силами на севере Хасаки; начали новые рейды с арестами мирных жителей на востоке Дейр-эз-Зора.

Армия Турции: вместе с подразделениями российской военной полиции провела 15-е патрулирование в районе Кобани.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): организовал выдачу гуманитарной помощи жителям города Алеппо.

Провинция Алеппо

В районе Кобани в северо-восточной части Алеппо прошло пятнадцатое совместное патрулирование территории силами российской военной полиции и ВС Турции, передает Twitter-ресурс Real News Aleppo. Напомним, обследование приграничной зоны военными РФ и Турции является одним из условий российско-турецкого меморандума, подписанного по итогам встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября. Соглашение позволило избежать эскалации конфликта на сирийско-турецкой границе.

Между тем в административном центре провинции прошла очередная гуманитарная акция, организованная российским Центром по примирению враждующих сторон. 350 наборов с продовольствием общим весом более чем в две тонны были распределены среди жителей района Захра-Авад.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный информационный Twitter-канал (@DeirEzzor24) сообщает, что Сирийские демократические силы (SDF)**** начали очередную серию арестов в мирных кварталах на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Нелегальные задержания на этот раз прошли в населенных пунктах Дарнидж и Аль-Джардхи. Курдские бандгруппы систематически применяют репрессивные меры по отношению к населению Заевфратья, подавляющее большинство которого составляют арабы. При этом многочисленные реакционные митинги мирных жителей радикалы из «Демократических сил» зачастую разгоняют с помощью оружия.

Провинция Идлиб

Появилась информация об итогах последних боевых вылетов российской авиации в оккупированных боевиками вооруженной оппозиции районах провинции. Согласно сведениям канала в сети Twitter Sky Force, в результате точечных авиаударов ВКС РФ были уничтожены несколько целей исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в России). Кроме того, ряд джихадистов бандформирования были нейтрализованы. Как известно, радикалы, отряды которых базируются на границах «Большого Идлиба», регулярно провоцируют столкновения на линии соприкосновения сил с правительственными войсками, что прежде всего ставит под угрозу безопасность мирного населения.

Провинция Хасака

Из-за провокаций со стороны Отрядов народной самообороны (YPG) на севере провинции Хасака возобновились столкновения между курдскими радикалами и протурецкими формированиями. Так, по информации агентства Zaman Al Wasl, бои разворачивались в районе Абу-Расин. Отмечается, что за последние несколько недель в результате противостояния в этой местности между городами Тель-Тамр и Рас-аль-Айн с обеих сторон погибли десятки бойцов. Таким образом, боевики YPG продолжают регулярно совершать обстрелы и теракты в зоне безопасности на севере САР, провоцируя Анкару возобновить масштабные антитеррористические военные действия.

1 Организация запрещена на территории РФ.