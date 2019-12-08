Боевики обстреляли провинции Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб в Сирии

Дамаск, 8 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о 38 обстрелах мирных городов, совершенных незаконными бандформированиями на территории Идлибской зоны деэскалации в Сирии.

По данным ЦПВС, за прошедшие сутки боевики обстреляли населенные пункты Биньямин, Сабикия, Новое Алеппо, Алеппо, Санджека, Нахшебба, Эль-Арейм, Мамухия, Кульджок, Ардаш-Даг, Хамрат, Кабух, Айн-Эн-Ашра, Сараф провинции Латакия; Дар-Хардата, Кара-Джурн, Телль-Метвази, Эль-Хуаш провинции Хама; Зайтуна, Тамана, Эс-Салихия, Шарки-Кафер-Дун, Мешерфа, Кефрайя, Аджаз провинции Идлиб.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации», – заявляют российские военные.

Напомним, ранее в нарушение режима прекращения огня боевики открыли огонь по 13 населенных пунктам сирийских провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в которой говорится о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1 (организация, запрещенная в РФ), орудующим в Сирии.

Позже журналистам ФАН удалось разыскать бывшего боевика Малифа, который рассказал, как США финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.