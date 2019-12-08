Журналист уволился после отказа Newsweek публиковать неудобное для США письмо по Сирии

Вашингтон, 8 декабря. Журналист Тарек Хаддад американского издания Newsweek уволился после отказа редакции публиковать письмо инженера ОЗХО, ставящее под сомнение заявления США по «химатакам» в Сирии. О своем решении Хаддад сообщил в социальной сети Twitter.

Он указал на факты замалчивания и удаления информации, которая противоречит американской версии событий о якобы имевших место химатаках в Сирии. Бывший сотрудник Newsweek добавил, что за оглашение правды ему грозили судебными разбирательствами.

«Я собирался в скором времени опубликовать эти материалы. Однако после того, как я попросил редакторов дать комментарий, как принято среди журналистов, мне пришло электронное письмо с напоминанием, что в моем контракте есть положение о конфиденциальной информации. Другими словами, мне пригрозили судом», — сказал Хаддад.

Ранее был опубликован доклад о химатаках, якобы имевших место в апреле 2018 года в городе Дума Сирийской Арабской Республики. Доклад начисто опровергает тезисы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Выяснилось, что баллоны, считавшиеся доказательством применения химического оружия, не могли быть сброшены с воздуха. Их разместили вручную. Иными словами «химатака» была инсценирована, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия.

Специалисты также биохимический анализ образцов, которые специалисты ОЗХО изучали в Думе. Материалы не доказывают факт применения токсичных агентов.

Следует отметить, что западные политики и СМИ регулярно бездоказательно обвиняют правительство Сирии в использовании химического оружия. Инсценировку «химатаки» в Думе осуществила организация «Белые каски». Семеро ее представителей уже признались в подлоге. Это обстоятельство еще раз подтверждает политизированный и недостоверный характер обвинений, выдвинутых в адрес Дамаска и Москвы в связи с якобы имевшим место применением химоружия.

Ранее военный эксперт уличил Запад в замалчивании правды о ситуации в Сирийской Арабской Республики.

Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, выявившего связи российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

Во второй части расследования ФАН разыскал экс-боевика Малифа, рассказавшего о поддержке терроризма Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон финансируют терроризм, помогает боевикам вооружением, присылает инструкторов. Руками террористов американцы добиваются контроля над нефтяными и газовыми месторождениями, грабят природное богатство Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.