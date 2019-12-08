Военная полиция РФ в Сирии продолжает патрулирование провинций Алеппо и Ракка

Дамаск, 8 декабря. В Сирийской Арабской Республике военная полиция РФ продолжает патрулирование и охрану территорий. Об этом сообщили представители российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС).

На сегодняшний день продолжено патрулирование в провинции Ракка по маршрутам Айн-Иса – Хамрет-Джинас и в провинции Алеппо между районами Аджами – Авшария. Силами армейской авиации также проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Хак-Эль-Сура – Хазима – Хубейтер – Квайрес.

Напомним, данные мероприятия являются реализацией положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании. Данный документ был принят 22 октября 2019 года лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах в Сочи. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода незаконных вооруженных формирований курдов. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в которой говорится о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1 (организация, запрещенная в РФ), орудующим в Сирии.

Позже журналистам ФАН удалось разыскать бывшего боевика Малифа, который рассказал, как США финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.