Москва, 8 декабря. Запад скрывает от своих граждан правду об истинном положении вещей в Сирийской Арабской Республике. Такое мнение высказал член российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии, военный эксперт Владимир Орлов.

Он обратил внимание, что итальянские телезрители до сих пор не ознакомились с интервью Башара Асада, которое состоялось 26 ноября. Канал Rai News 24 несколько раз переносил согласованную дату показа.

«Это еще один пример попыток Запада скрыть правду о ситуации в Сирии и ее отражении на Европе и на международной арене», — полагает Орлов.

Если в ближайшие дни итальянские журналисты не выполнят свои обязательства, пресс-служба президента САР опубликует интервью самостоятельно через национальные СМИ и социальные сети.

Орлов объясняет нежелание Запада донести позицию Асада их стремлением во что бы то ни стало демонизировать сирийского лидера, сохранить созданный вокруг его фигуры негативный информационный фон.

«Президент Сирии Башар Асад был обвинен Западом во всех смертельных грехах, однако он до сих пор находится у власти и имеет огромную поддержку сирийского народа. Тем самым он рушит придуманные о нем и его стране мифы», — цитирует ПолитРоссия.

Ранее глава Сирии Башар Асад назвал шуткой слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, поблагодарившего Дамаск за помощь в ликвидации главаря ИГИЛ1 («Исламское государство»1 — запрещенная в России организация) Абу Бакра аль-Багдади. Асад поставил под сомнение правдивость заявлений Вашингтона о ликвидации боевика.

«Меня всегда смешит этот вопрос, потому что более важным вопросом является, действительно ли аль-Багдади убит и действительно ли эта прекрасная комедия, разыгранная американцами, правдива», — цитирует RT.

Также сообщалось, что эксперт назвал исходящую от боевиков курдов угрозу фактором дестабилизации ситуации в Сирии.

Федеральное агентство новостей обнародовало первую часть расследования о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ.

В рамках второй части расследования ФАН разыскал бывшего боевика Малифа. Он рассказал, как Соединенные Штаты финансируют терроризм, помогают боевикам вооружением, посылают инструкторов. Руками террористов Вашингтон устанавливает контроль над нефтяными и газовыми месторождениями, разворовывает национальное богатство Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.