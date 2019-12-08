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Военные РФ в Сирии выдали местным жителям более 3 тысяч продовольственных наборов

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Военные РФ в Сирии выдали местным жителям более 3 тысяч продовольственных наборов

Дамаск, 8 декабря. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели четыре гуманитарных акции в Сирии. В ходе них военные выдали нуждающимся жителям 3 050 продовольственных наборов общим весом 17,85 тонны, сообщили в ЦПВС.

Гуманитарные акции проходили в населенных пунктах Эт-Табия провинции Дейр-Эз-Зор, городах Латакия, Алеппо и Ракка. Сообщается, что всего с начала процесса урегулирования Россией, проведено 2 272 гуманитарных акции. Общий вес переданного местным жителям продовольственного груза составил около 3 799 тонн.

В настоящее время в Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, подорванной войной.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в которой говорится о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1 (организация, запрещенная в РФ), орудующим в Сирии.

Во второй части расследования журналисты ФАН разыскали бывшего боевика Малифа, который рассказал, как США финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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