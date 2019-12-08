Акция против «капитуляции» Зеленского в Париже началась у здания офиса президента Украины

Киев, 8 декабря. Несколько сотен протестующих собрались у офиса президента Украины накануне саммита «нормандского формата» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Акция получила название «Стража на Банковой». Ее участники выступают против любых компромиссов на предстоящей встрече «нормандской четверки» в Париже. Организаторы протестов обещают не расходиться до оглашения итогов саммита в столице Франции.

«Акция будет проходить долго, пока не будет четкой информации, о чем договорились участники «нормандской четверки» в Париже», — цитирует ТАСС.

Выступления изначально поддержали лидеры трех фракций: «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса». Однако утром на Майдане оказался лишь бывший президент страны Петр Порошенко. Коллеги по оппозиции делегировали на акцию нескольких малоизвестных народных депутатов.

9 декабря в Париже состоится саммит «нормандской четверки» по урегулированию конфликта в Донбассе. В состав «нормандской четверки» входят представители Украины, России, Германии и Франции.

Украинские радикалы выступают за максимально бескомпромиссную позицию Владимира Зеленского на предстоящих переговорах. Они требуют отказа от особого статуса Донбасса, проведения выборов до передачи контроля над границей и других обязательств, взятых на себя Киевом в рамках Минских соглашений.

Особое недовольство оппозиционеров вызывает так называемая «формула Штайнмайера» — мирный план урегулирования конфликта в Донбассе. После ее одобрения в Киеве и на западе Украины прошла серия акций под общим слоганом «Нет капитуляции!». Тогда действия радикалов встретили поддержку нескольких областных советов. Об этом писала Газета.ru.