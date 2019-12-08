Патрулирование военных РФ и Турции в Сирии препятствует распространению терроризма

Москва, 8 декабря. Совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными препятствует распространению терроризма в САР. Об этом заявил глава «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

По его словам, уже в 2020 году вся территория Сирии может быть освобождена от террористов, однако для этого необходимо предпринимать дополнительные меры со стороны России и Турции.

Самонкин также добавил, что совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными оказывает положительное влияние на ситуацию в регионе, передает «ПолитЭксперт».

«Российская военная полиция, несмотря на то, что фаза активных боевых действий может закончиться уже в следующем году, должна быть в Сирии всегда. То есть Россия должна присутствовать там всегда, пока не начнется восстановление САР как независимого государства, а также не улучшится ситуация на Ближнем Востоке», — отметил эксперт.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов на севре Сирии. В рамках антитеррористической операции турецкая сторона планировала создать зону безопасности в северных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). При этом курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. В рамках меморандума российские и турецкие военные осуществляют совместное патрулирование северных районов Сирии.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором раскрываются связи США с боевиками террористической группировки «Исламское государство». Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке ИГ.

В первой части расследования рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.