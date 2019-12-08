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«Ростов» разгромил «Спартак» в домашнем матче РПЛ

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«Ростов» разгромил «Спартак» в домашнем матче РПЛМосква, 8 декабря. Московский футбольный клуб «Спартак» потерпел поражение в матче с «Ростовом», который состоялся в Москве в рамках 19-го тура Российской премьер лиги.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Ростова». В составе ростовчан голами отметились Алексей Ионов, Дмитрий Чистяков и Бактийор Зайнутдинов. Эсекьель Понсе из состава московского «Спартака» забил один мяч в ворота ростовского клуба.

По итогам матча «Ростов» набрал поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 34 очка. «Спартак» остается на 10-м месте с 22 очками.

 

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