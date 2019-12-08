Названа ключевая цель военного присутствия Турции на севере Сирии

Москва, 8 декабря. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин назвал ключевую цель присутствия солдат Турции на севере Сирийской Арабской Республики. По его мнению, Анкара намерена окончательно обезопасить участок границы между двумя странами от деятельности бандформирований курдов.

На данный момент известно, что в приграничных районах все еще остаются вооруженные боевики, отказавшиеся покидать эту территорию. Курды все чаще устраивают провокации, нападая на военные патрули Турции и организуют теракты против гражданских.

«В течение уже многих лет в Турции на самом высоком уровне заявлялось о необходимости контроля над сирийско-турецкой границей, чтобы предотвратить любые возможные вылазки Отрядов народной самообороны, которые турецкая сторона считает филиалом Рабочей партии Курдистана», — цитирует информационно-аналитическое издание «Слово и Дело» эксперта РИСИ Владимира Фитина.

По его мнению, на сегодняшний день трудно сказать, как долго продлится присутствие военных Турции на севере САР. Это зависит от политической ситуации в Сирии и может затянуться на долго, считает Фитин.

Напомним, в начале ноября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов. Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население.

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил» фактически оккупировали их.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало большое расследование, в котором говорится о связях между США и боевиками ИГИЛ1 (организация, запрещенная в РФ). В первой части рассказывается о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1. На это указывает, в частности, номер телефона репортера, который был обнаружен среди вещей джихадистов.

Во второй части бывший боевик Малиф рассказал ФАН, что Штаты финансируют террористов, снабжают их оружием и обучают современным методам ведения войны с помощью инструкторов. В обмен американцы получают сирийскую нефть, которую захватили боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.