Москва, 8 декабря. Делегации из Донбасса и Крыма просили оставить регионы в составе России еще в 1991 году, но у Кремля не было времени, чтобы принять нужные решения. Об этом рассказал бывший глава администрации президента России Сергей Филатов.

По его словам, крымчане, жители Донецка и Луганска хотели, чтобы эти территории вошли в состав России, однако в Кремле не успели предпринять конкретные действия.

«Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм», — заявил Филатов в интервью газете «Взгляд».

Он также добавил, что у Ельцина не было времени на проведение референдумов в регионах.

«Думали, как бы России выжить вообще», — отметил бывший чиновник.

По его словам, в то время Москва в первую очередь решала экономические проблемы, а именно вопросы с недостатком продовольствия после гайдаровских реформ и госдолга в 120 млрд долларов США, оставшегося от СССР.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году после смены власти в Киеве. На прошедшем референдуме абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Украина, США и страны Евросоюза не признали результаты волеизъявления крымчан. В Москве подчеркнули, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт окончательно.