Ученые назвали главные правила здорового сна

Москва, 8 декабря. Ученые из США назвали правила, выполнение которых позволит всегда просыпаться бодрым. Об этом говорится в исследовании, которое провели специалисты американских компаний OnePoll и Hatch.co.

Согласно результатам исследования, для полноценного и здорового сна необходимо избавиться от привычки работать в постели. Кроме того, следует отказаться от чтения новостей и просмотра социальных сетей. При этом ученые рекомендуют полностью отказаться от использования каких-либо гаджетов перед сном, что позволит расслабить тело. Благотворнее всего на сон влияет медитация, чтение книг, а также просмотр приятного фильма.

В исследовании отмечается, что около 300 раз в год американцы просыпаются в плохом настроении. Главными причинами проблем со сном являются неправильный температурный режим в спальне, посторонний шум и ночные кошмары. При этом многие просыпаются посреди ночи, после чего не могут вновь уснуть на протяжении нескольких часов, передает KP.Ru.

Ранее ученые Колорадского университета в Боулдере провели исследование, по итогам которого установили взаимосвязь между режимом сна и вероятностью сердечного приступа. По данным исследователей, отсутствие здорового сна может привести к проблемам с сердцем. При этом у человека могут возникнуть проблемы с сердцем, даже если он ведет здоровый образ жизни и регулярно занимается спортом, но нарушает режим сна, передает «360».