Два корабля Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море

Москва, 8 декабря. Два судна Северного флота попали в шторм в Норвежском море. Соответствующую информацию передает пресс-служба флота.

В пятибалльный шторм попали большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», которые шли в направлении Северного моря. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Экипаж кораблей проверил надежность креплений оборудования и грузов. Военнослужащим, которые несли вахту на сигнальных мостиках, получили водонепроницаемую одежду и спасательные средства, которые в дальнейшем не понадобились. Корабли преодолели более тысячи морских миль.

Как напоминает «Ридус», в августе вечерний эфир федеральных телеканалов был прерван штормовым предупреждением МЧС. Зрителям сообщили о сильной грозе, которая надвигается на российскую столицу. Это произошло впервые за четыре года, отмечает телеканал «360».