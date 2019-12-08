Белорусский посол назвал главные итоги встречи Путина и Лукашенко

Москва, 8 декабря. Москва и Минск согласовали дорожные карты по электроэнергетике и взаимодействию таможенных органов. Об этом сообщил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко, комментируя прошедшие в Сочи российско-белорусские переговоры.

Дипломат отметил, что стороны нашли решения по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на встрече глав правительств 6 декабря.

По словам Семашко, переговоры прошли в предметном и конструктивном ключе.

«На встрече президентов нашли сложную развязку по дорожной карте сотрудничества таможенных служб. Это был непростой вопрос. Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу - и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — пояснил белорусский посол.

Дипломат также подвел итог переговорам. Из 31 дорожной карты 21 проект был согласован на переговорах премьеров в ноябре, две карты стороны согласовали на встрече в Сочи. Еще по восьми проектам Москве и Минску только предстоит найти решение.

Напомним, переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись 7 декабря в Сочи. Основной темой разговора лидеров двух стран была интеграция РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства. Накануне Путин поздравил Лукашенко с 20-летием заключения Союзного договора, сообщает «360».

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал, что стороны сблизили свои позиции по нефти и газу и нашли решения по ряду других аспектов сотрудничества. При этом количество спорных моментов остается минимальным.

Следующая встреча Путина и Лукашенко пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге.