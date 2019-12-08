Страны Евросоюза вывозят свое золото из Великобритании после трюка России

Москва, 8 декабря. Ряд стран Евросоюза заявили о намерении репатриировать свое золото из Великобритании.

По данным американского издания Kitco, власти Словакии решили вернуть свои золотые запасы из Великобритании. Золотой запас Словакии включает в себя 31,7 тонн золота, стоимость которого составляет около 1,4 миллиарда долларов. В настоящее время золотой запас Словакии хранится в Банке Англии.

Бывший глава правительства Словакии Роберт Фицо призвал парламент репатриировать золотой запас, отметив, что Братислава не может доверять драгоценный металл Великобритании. Он также напомнил о Мюнхенском соглашении, которое было подписано в 1938 году между Германией, Великобританией, Францией и Италией. Соглашение предусматривало передачу Германии Судетской области Чехословакии, а также удовлетворение за ее счет территориальных притязаний Венгрии и Польши.

«Вы едва ли можете доверять даже самым близким союзникам после «мюнхенского сговора»… Я гарантирую, если что-то случится, мы не увидим ни одного грамма нашего золота. Давайте сделаем это как можно быстрей», — заявил Фицо.

В конце ноября руководство Национального банка Польши (НБП1) сообщило о завершении операции по возвращению 100 тонн золота, которое хранилось в Банке Англии. Глава НБП Адам Гляпиньский заявил, что возвращение золота связано со сложной геополитической ситуацией.

Стоит отметить, что золото снова стало в тренде после того, как Россия начала активно скупать драгоценный металл, в качестве альтернативы доллару на фоне нестабильности в мировой экономике. Пополнение золотых запасов стало стимулом для других стран, которые вслед за Москвой начали пополнять и укреплять свои золотые запасы. К этому тренду также присоединились Турция и Германия. При этом многие эксперты выражают уверенность, что в будущем трюк России с золотом может кардинально изменить всю мировую финансовую систему.

Ранее датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал ежегодный прогноз, который стал шоком для всех инвесторов. Согласно прогнозу, Россия и страны ОПЕК намерены резко сократить добычу нефти, в результате чего цена на топливо марки Brent поднимется до 90 долларов за баррель. Такой поворот событий будет крайне выгоден России, передает телеканал «360».

1 Организация запрещена на территории РФ.