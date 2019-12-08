Стала известна программа Путина на саммите «нормандской четверки» 9 декабря

Москва, 8 декабря. Программа президента РФ Владимира Путина в понедельник, 9 декабря, ожидается более чем насыщенная.

Глава государства прибудет в Париж на саммит «нормандской четверки». В Елисейском дворце он проведет отдельные встречи с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским. После пройдут общие переговоры в «нормандском формате», которые завершатся итоговой конференцией всех четырех их участников. Отметим, что если с Меркель и Макроном президент РФ встречался неоднократно, то с Зеленским они лично не встречались ни разу, только проводили телефонные переговоры.

Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что от успешности этих переговоров зависит будущее Украины, поэтому, по его мнению, в этот день не должно быть политики и борьбы. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, напротив, полагает, что завышенные ожидания от саммита могут обернуться разочарованием.

«10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда», — написала она у себя в Facebook.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле от саммита ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта в Донбассе, еще раз обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки какого-либо их размывания.

Последняя встреча в «нормандском формате» прошла 19 октября 2016 года. Новый саммит долгое время не проводился именно из-за того, что киевские власти не выполняли принятые ранее договоренности о прекращении огня, о конституционной реформе на Украине и особом статусе Донбасса.

Напомним, гражданская война на Украине началась после госпереворота в этой стране в 2014 году. Луганская и Донецкая области заявили о своей независимости, отказавшись признавать новые власти. Тогда Киев начал проводить против них так называемую антитеррористическую операцию, после ее переименовали в операцию объединенных сил. Только осенью этого года произошло разведение сил на трех участках.