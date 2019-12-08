Трамп считает Россию и Китай главными угрозами для США

Нью-Йорк, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Китай еще долгое время будут являться для Америки внешнеполитическим вызовом. Об этом рассказал глава Минобороны США Марк Эспер.

В интервью телеканалу Fox News министр отметил, что Россия и Китай считаются источниками наибольшей угрозы для США в долгосрочной перспективе.

«Президент Трамп знает, что в долгосрочной перспективе вызовом для нас является Россия, а также Китай», — заявил Эспер.

Также он сравнил сегодняшнюю Россию с СССР, который считался главной угрозой для США во времена президента Рейгана (1981 – 1989 годы).

Ранее глава Пентагона заявил, что США отстали от России в развитии гиперзвуковых вооружений. Кроме того, он отметил, что часть российских военных разработок на современном этапе не подлежат запрету согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Вашингтоном и Москвой. Эта ситуация вызывает обеспокоенность, подчеркнул Эспер.

Напомним, США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа 2019 года, обвинив в его нарушении Россию. Российская сторона отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными.

Как сообщила газета «Известия», президент РФ особо подчеркнул, что Москва не заинтересована в гонке вооружений, и отметил односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, объявленный Россией.