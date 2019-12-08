США не уйдут с нефтеносных полей Сирии, если их не выкинуть оттуда, считает эксперт

Москва, 8 декабря. США ведут себя в Сирии как бандиты с большой дороги, считает полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

По его словам, сначала Штаты руками террористов пытались свалить правительство президента Сирии Башара Асада, который не позволял им воровать нефть, а теперь в открытую занимаются ее контрабандой и не стесняются этого.

«Для того, чтобы их не выкинули с нефтяных полей, они намерены усилить свой контингент. В этом вся сущность американского присутствия на Ближнем Востоке», — пояснил он в комментарии Nation News.

Именно поэтому, как подчеркнул он, громкие официальные заявления США о выводе своих военных из Сирии, на самом деле ничего не стоят. Так же, как ничего не стоит и последовавшая вслед за этим выводом ложь о том, что они все-таки решили оставить своих военнослужащих якобы для противостояния террористам, с которыми американцы на самом деле никогда не боролись.

Напомним, в октябре 2019 года Вооруженные силы США приняли решение покинуть зону проведения турецкой операции «Источник мира» по нейтрализации боевиков на восточном берегу Евфрата. Вашингтон даже отказался поставлять своим союзникам курдам военную технику и вооружение.

Затем американские военные спешно покинули базы в районах населенных пунктов Манбидж, Кобани (Айн-аль-Араб), Айн-Исса и Ат-Табка. За ними последовали войска союзников (Британии и Франции). Но при этом американцы по-прежнему находятся в провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточена нефтяная инфраструктура Сирии.

Нефтегазовые месторождения здесь с 2017 года оккупируют курдские радикалы, действующие рука об руку с террористами ИГ1. США же делают вид, что борются с международным терроризмом, а сами разграбляют природные ресурсы Сирии, перепродают их в другие страны и считают многомиллионную выручку каждый месяц. Охраняют преступный бизнес Вашингтона террористы ИГ и специально переброшенные для этого в Сирию из Ирака наемники ЧВК Blackwater.

В начале декабря Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования, в котором приводятся доказательства помощи США «Исламскому государству»1 в Сирии. Кроме того, журналисты ФАН выявили сотрудничество корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками ИГ при посредничестве судимого беглого олигарха Михаила Ходорковского.



1 Организация запрещена на территории РФ.