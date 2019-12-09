Орнитолог из Псковской области создала единственный в стране приют для аистов

Марина Сиденко лечит и выхаживает птиц уже много лет. Орнитолог рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей, как она создала приют «Дом белого аиста».

«Когда мне исполнилось 30 лет, я поняла, что хочу переехать из города в деревню. Я родилась в Ростове-на-Дону и никогда раньше не жила в селе. В то время я работала в ростовском зоопарке и преподавала в вузе, но решила найти себе работу по специальности в каком-нибудь заповеднике. В итоге я оказалась в национальном парке «Смоленское поозерье», — вспоминает Марина.

Как только орнитолог приступила к новой работе, тут же появились пациенты. По ее словам, помощь требовалась не только аистам, но их было больше всего. Травмированных птиц ей привозили со всей области.

«Чаще всего помогать в Смоленской области приходится аистам и лебедям-шипунам. Аисты часто травмируются, когда учатся летать. Неудачные приземления могут привести к растяжениям и переломам, иногда страдают крылья. А еще каждый год мы сталкиваемся с птицами, которые по какой-либо причине не улетели на юг. В условиях нашей зимы выжить аисты не могут. Но эти птицы живут рядом с людьми и могут прийти к ним за помощью. Были случаи, когда аисты жили у подобравших их людей несколько лет», — рассказывает собеседница ФАН.

Через несколько лет Марина Сиденко получила предложение о работе в Псковской области. Теперь она трудится сразу в двух регионах. И именно в Псковской области появился реабилитационный центр.

«Это была моя давняя мечта. Я думала о создании такого центра еще в «Смоленском поозерье». Там у меня появился любимый аист — Варечка. Мне привезли ее поздней осенью. Она была очень слабенькая, но нам удалось ее выходить. А потом птица привыкла ко мне и не захотела улетать на юг. Так и жила с нами как член семьи на протяжении 11 лет. И вместе с нами переехала в Псковскую область. Но случилась беда: в закрытый вольер пробралась лиса и загрызла ее. Я очень долго переживала, а потом решила, что Варечку уже не вернуть, а вот другим аистам я помочь смогу», — объясняет орнитолог.

Женщина нашла единомышленников, и вместе они написали проект «Построим дом для аистов». Деньги на открытие центра удалось собрать на краудфандинговой площадке. И сейчас центр продолжает работать благодаря пожертвованиям неравнодушных людей.

«На собранные средства мы построили помещение для зимовки. В первый год у нас там перезимовали 15 аистов, а в эту зиму их уже 38. Нашему центру немного больше года, и за это время через него прошли 60 птиц. Тут мы их лечим, ухаживаем за ними и ставим на крыло. 17 аистов удалось вернуть в дикую природу».

Пока такой центр — единственный в стране, но Марина надеется, что они начнут появляться и в других регионах.