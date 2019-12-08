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Курдские террористы атаковали протурецкие силы в провинции Алеппо

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Курдские террористы атаковали протурецкие силы в провинции Алеппо

Дамаск, 8 декабря. Курдские боевики совершили атаку на протурецкие формирования на территории северного Алеппо в Сирии. Соответствующую информацию передает источник в Twitter (@Servanenefrine).

Террористы смогли проникнуть в район населенного пункта Кафр-Набу, который расположен в районе Шерава в Африне, и совершить внезапную атаку. Семь бойцов протурецких сил погибли, еще четыре человека получения различной степени тяжести.

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о приостановке в Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1. Стороны подписали документ в Сочи 22 октября.

Федеральное агентство новостей опубликовало расследование о связи террористов и США и либеральных СМИ, поддерживающих боевиков в Сирии. 

Первая часть расследования посвящена журналисту «Новой газеты» Денису Короткову, который регулярно публикует псевдорасследования о событиях в САР. В интервью ФАН мужчина по имени Малиф рассказал, что Коротков лично общался с боевиками, а поездку в Сирию ему оплатил беглый олигарх Михаил Ходорковский. Вторая часть расследования рассказывает о связи США с террористами. ФАН предоставил факты, свидетельствующие о том, что Вашингтон открыто защищает боевиков «Исламского государства»1

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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